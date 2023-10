Foot: des Bleus sans surprise mais avec Konaté et Clauss contre les Pays-Bas

Outre Giroud, Deschamps s'appuiera en attaque sur ses armes habituelles: le trio du PSG Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, qui devront se remettre de la lourde défaite à Newcastle (4-1), mais aussi Kingsley Coman (Bayern Munich), Antoine Griezmann, en forme avec l'Atlético de Madrid, et Marcus Thuram, souvent décisif avec l'Inter Milan.

- Mbappé, "pas au mieux de sa forme" -

A propos de la méforme de son capitaine Mbappé, le sélectionneur a confirmé qu'il n'était "pas au mieux de sa forme à l'image des résultats de son club certainement".

"Évidemment que Kylian, avec tout ce qu'il est capable de faire et l'influence qu'il a sur les résultats de son équipe, cela a une grosse incidence", a-t-il poursuivi, "est-ce que c'est sa période estivale où il n'a pas eu une préparation classique, qu'il y a eu des manques à ce moment-là ? Mais je n'ai pas d'inquiétudes".

Au milieu, Deschamps comptera d'abord sur les inévitables Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga (Real Madrid). Sans oublier Youssouf Fofana et Boubacar Kamara, également très en vue, respectivement à Monaco et Aston Villa.

Peut-être la ligne qui pose le plus question, notamment après la défaite contre une Nationalmannschaft en grande difficulté, la défense devra répondre présent aux Pays-Bas.

Elle verra donc le retour de Konaté, qui pourrait être titulaire, et de Clauss. Ce dernier à un poste de latéral droit qui peine à trouver son N.1 entre Benjamin Pavard et Jules Koundé: pour cause, ces deux joueurs évoluent à l'Inter Milan et au Barça dans un rôle de défenseur central.

"De l'autre côté, Lucas Hernandez peut aussi être défenseur central. Mais entre Jules (Koundé) et Benjamin (Pavard), celui qui est ré-axé dans mon esprit c'est Benjamin Pavard, qui a plus de difficulté à ce poste de latéral. Aujourd'hui il joue dans une défense à 3 à l'Inter", a poursuivi le sélectionneur.

Après ces deux matches, les vice-champions du monde en titre auront encore deux rencontres de qualification à jouer, en novembre: à Nice contre Gibraltar, le samedi 18, et à Athènes contre la Grèce le mardi 21.