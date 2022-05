Foot: ému, l'entraîneur italien du Shakhtar Donetsk ignore s'il restera

"C'est une journée chargée d'émotion, très triste, car il se pourrait que j'aie vécu mon dernier jour d'entraîneur du Shakhtar", a déclaré lundi Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien du grand club ukrainien de football dont l'avenir est plus qu'incertain.

Le technicien italien a pris en début d'exercice les rênes du Shakhtar Donetsk pour une saison qui n'est pas allée à son terme du fait de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier. Le championnat, suspendu, a été officiellement stoppé la semaine dernière sans que le titre de champion ne soit attribué.

Le Shakhtar, déjà contraint à quitter sa ville de Donetsk en 2014 lors des premiers affrontements entre l'armée ukrainienne et les forces pro-russes du Donbass, était en tête du championnat au moment de l'arrêt, une position synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Le club a disputé dimanche en Croatie un ultime match caritatif dans le cadre d'une "tournée mondiale pour la paix", une série de rencontres amicales entamée début avril pour lever des fonds afin de venir en aide notamment aux orphelins de la guerre en Ukraine.

"J'ai eu un mot pour chacun, les joueurs et les membres de la direction (...) En ce moment, je ne pense absolument pas au football", a ajouté De Zerbi, cité sur le site officiel du club.

"C'est très important que nous ayons terminé toute cette période ensemble", a-t-il poursuivi, alors qu'il ignore de quoi sera fait son avenir, entre une hypothétique prolongation de son expérience ukrainienne ou la recherche d'un autre club, dans un autre championnat.

"S'il y a un championnat (la saison prochaine en Ukraine, NDLR), alors j'aimerais rester ici, mais si le contraire se produit et qu'il n'y a pas de championnat, alors j'aimerais reprendre une vie normale et continuer à travailler. Et pour le moment, il y a un gros problème: c'est le temps. Parce que les championnats se terminent maintenant et que la nouvelle saison est sur le point de commencer", a ensuite expliqué l'entraîneur italien.

De Zerbi a également rendu hommage "en ce moment difficile" au peuple ukrainien.

"Je suis avec l'Ukraine et avec tous les Ukrainiens. Parce que j'aime être avec de bonnes personnes qui ont de la dignité, du courage et de la fierté. Mon équipe d'entraîneurs et moi-même partons maintenant, mais je pense que nous sommes devenus meilleurs grâce à l'Ukraine."