Foot en Europe: joie gâchée, sacre fêté et sacrée blessure

Chargé en silences et en symboles, le week-end de football en Europe a charrié son lot d'émotions fortes de l'Angleterre jusqu'en Italie, où le championnat a repris dans un pays meurtri par l'épidémie de nouveau coronavirus.

- Bergame, aux âmes disparues -

Sous un soleil radieux et dans un silence total, les joueurs de l'Atalanta ont rendu dimanche soir un hommage appuyé avant le coup d'envoi marquant le retour du "calcio" à Bergame, cité martyre du coronavirus. Devant le stade où la "Dea" recevait Sassuolo, des supporters avaient fait le déplacement malgré le huis clos. "On est venus parce que ça nous manquait trop", témoignait Edoardo Martinuzzi. "C'est vrai qu'il va manquer le public et l'émotion des tifosi. Mais la santé passe avant tout", disait le fan de l'Atalanta, 4e de Serie A et toujours en course en Ligue des champions. "Ils font quelque chose d'incroyable. Espérons qu'ils continuent comme ça". C'est bien parti: l'Atalanta a gagné 4-1.

Cent trois jours après le dernier match de Serie A, la reprise avait eu lieu samedi entre le Torino et Parme (1-1), avec minute de silence pour les plus de 34.000 victimes du coronavirus en Italie et maillots floqués "Merci à tous nos héros" en hommage aux soignants. Le premier but est venu de la tête de Nicolas Nkoulou (16e), le défenseur camerounais du Torino qui a rendu hommage, genou à terre, à l'afro-Américain George Floyd mort après son arrestation par la police le 25 mai.

- Liverpool sans fureur -

La pluie est tombée sur Liverpool dimanche soir mais l'arc-en-ciel apparu dans le ciel anglais au coup d'envoi a égayé un peu le derby de la Mersey entre Everton et les Reds, disputé derrière des portes closes. A Goodison park, antre des Toffees de Carlo Ancelotti, l'ambiance n'était pas à la fureur habituelle d'un choc entre voisins rivaux. Pour l'anecdote, l'assistance la plus faible jamais enregistrée pour un Everton-Liverpool était de 18.000 spectateurs en 1901, selon le diffuseur anglais Sky. Dans ce contexte inédit, les Reds de Liverpool ont calé (0-0) devant un adversaire bien regroupé. Peu importe pour les hommes de Jürgen Klopp, tout proches d'empocher un titre de champion d'Angleterre attendu depuis 30 ans.

- Grimaces pour Rodgers et Arteta -

Pour la reprise, Leicester a vécu une folle fin de match à Watford (1-1). Les Foxes ont cru l'emporter sur une sublime frappe de Ben Chilwell au début du temps additionnel (90e) mais Craig Dawson, également défenseur, a répliqué d'un retourné acrobatique tout aussi esthétique (90e+3). L'entraîneur Brendan Rodgers, touché par le Covid-19 pendant la trêve, aurait mérité mieux. Trois minutes après sa célébration, ce sont les supporters de Watford en liesse que l'on a aperçus à la télévision, via les webcams installées dans leurs salons.

Pour son homologue d'Arsenal Mikel Arteta, c'était aussi la soupe à la grimace. Sévèrement défait 3-0 mercredi par Manchester City, avec deux blessés (Granit Xhaka et Pablo Mari) en prime, les Londoniens ont récidivé dans le malheur samedi chez le mal-classé Brighton: revers 2-1 avec un but encaissé à la 95e minute et la grave blessure de son gardien Bernd Leno.

- 82 secondes -

En l'espace de 82 secondes, le milieu hispano-brésilien Rafinha a signé un doublé doré dimanche lors du large succès du Celta Vigo contre Alavés (6-0)! Face aux Basques, réduits à dix après une demi-heure de jeu, le joueur prêté par le Barça a fait briller sa patte gauche d'un superbe enroulé (39'24") avant une demi-volée (40'51") tout aussi inspirée.

- Le Bayern à la fête -

Sacré mardi pour la huitième fois consécutive, le Bayern Munich a troqué la traditionnelle douche de bière, célébration bavaroise du titre interdite par la Ligue allemande, par une nouvelle victoire samedi contre Fribourg (3-1), avec un record à la clé pour sa star d'attaque. A 31 ans, le Polonais Robert Lewandowski a marqué un doublé et battu, avec 33 buts, le record en une saison de Bundesliga pour un étranger. La "Buli" compte un autre phénomène avec Erling Braut Haaland, qui a aussi vu double contre Leipzig (2-0). Arrivé l'hiver dernier de Salzbourg, le Norvégien de 19 ans compte déjà 13 buts en championnat. Une bonne pioche!