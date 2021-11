Foot: entre Vigo et Barcelone, l'Espagne attend Xavi

Le nouvel entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez est attendu samedi en Catalogne où il est espéré comme le rédempteur d'un club en crise qui dispute à Vigo contre le Celta pour la 13e journée de Liga son dernier match avec sur le banc l'intérimaire Juan Barjuan.

Cette nomination est celle qu'attendaient les supporteurs blaugrana depuis le limogeage du Néerlandais Ronald Koeman, qui a payé un début de saison indigne du rang du FC Barcelone, neuvième en championnat d'Espagne avant le déplacement au Celta et humilié en Ligue des champions par le Bayern Munich au Camp Nou (3-0).

Les Blaugrana auront samedi un oeil en Catalogne et l'autre en Galice: Xavi, enfin nommé après trois jours de négociations avec son ancien club qatarien d'Al Sadd, doit atterrir à Barcelone selon la presse catalane, pendant que les joueurs tenteront d'accrocher au stade Balaidos leur première victoire à l'extérieur en Liga cette saison, lors de la 13ème journée (16h15 locales).

L'officialisation du retour de Xavi au Barça, qui ne faisait plus de doute depuis l'accord donné par Al Sadd pour laisser Xavi partir, est tombée dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les médias catalans, la clause libératoire de 5 millions d'euros sera payée à parts égales par le Barça et Xavi, qui financera sa moitié avec des événements de promotion du Mondial-2022 au Qatar.

Le nouveau technicien du club blaugrana sera présenté aux médias et aux supporters lors d'une cérémonie lundi au Camp Nou. "Le feuilleton est terminé: Xavi au Barça", a titré samedi Marca, le journal le plus vendu en Espagne.

- "Je reviens à la maison" -

"Xavi arrive enfin", a affiché Mundo Deportivo, avec une photo du technicien saluant les photographes avant de monter dans une voiture. "Recruté !", s'est réjoui Sport, tandis que L'Esportiu a célébré le début de "la nouvelle ère".

"Je reviens à la maison", n'a pas tardé à réagir le technicien catalan (41 ans) dans un message sur les réseaux sociaux.

"Je sais que j'arrive dans un moment compliqué, mais j'affronterai ce défi avec le plus grand enthousiasme. Je vais travailler et lutter avec vous tous, pour qu'ensemble, nous atteignions ce que nous méritons (...) L'histoire continue", a écrit Xavi.

En Liga, la dernière victoire du Barça date de la 9e journée (3-1 contre Valence le 17 octobre). Il n'a plus marqué à l'extérieur depuis août.

Ce qui rend le match à Vigo d'autant plus primordial en ce "Jour X" (pour Xavi), comme l'a surnommé la presse espagnole. Le Barça s'est rendu en Galice sans huit joueurs, blessés ou malades (Dembélé, Piqué, Agüero, Pedri, Roberto, Dest, Braitwhaite et Neto) et avec sept joueurs âgés de vingt ans ou moins.

- Trois recrues en janvier ? -

Sur le plan continental, le Barça a sauvé l'essentiel en l'emportant de justesse sur la pelouse du Dynamo Kiev mercredi (1-0) grâce à son prodige Ansu Fati... mais la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions est loin d'être assurée.

Voilà quelques impressions du "moment compliqué" évoqué par Xavi. Mais la nouvelle ère qu'il incarne pourrait vite connaître un coup d'accélérateur.

Selon la chaîne publique régionale catalane TV3, le président Joan Laporta a assuré vendredi soir lors d'un dîner avec les groupes de supporters galiciens du Barça que le club, pourtant lourdement endetté (plus d'un milliard d'euros), envisageait déjà trois recrues pour le mercato hivernal en janvier.

Quelle que soit la difficulté du défi qui attend Xavi, une immense majorité de supporters et observateurs approuvent le retour de l'ancienne gloire du Camp Nou, contrairement aux derniers techniciens signés (Quique Setién, Ronald Koeman), largement critiqués.

Même Carles Puyol, autre légende du Barça et ex-coéquipier de Xavi, a célébré cette arrivée avec un message sur Instagram: "Bonne chance, mon ami. Je suis sûr que tout ira bien. Bienvenue à nouveau à la maison. Vive le Barça".