Foot: face à la France, les quatre hommes clé de la Roja

L'Espagne, qui affronte la France vendredi en finale du tournoi olympique de football au Parc des Princes (18h00/16h00 GMT), s'appuie sur un collectif parfaitement huilé et quatre jeunes joueurs confirmés au plus haut niveau qui subliment l'équipe, favorite pour la médaille d'or.

La presse espagnole l'encense et le surnomme désormais "Ferminator" ou "le Roi de Paris".

. Alex Baena, l'autre champion d'Europe

Moins dans la lumière que Lopez, le milieu de terrain de Villareal est pourtant champion d'Europe lui aussi.

Comme son coéquipier, Alex Baena n'a joué que 30 minutes à peine en Allemagne, toujours face à l'Albanie.

Sur le terrain, Baena joue un cran en dessous et règne sur le milieu de terrain. A 23 ans, il assume ses responsabilités: "Il est vrai qu'on est peut-être un peu fatigués mentalement après cette saison, mais je pense qu'on doit faire un dernier effort, avec le carburant qu'il nous reste, pour le dépenser ici et aider l'équipe. On a un très beau défi à relever, celui de remporter deux fois le titre" a-t-il dit après les phases de poules.

. Abel Ruiz, le capitaine

Numéro 9 et capitaine de la sélection, Abel Ruiz est aussi, à 24 ans, le joueur le plus âgé car aucun joueur du groupe de Santi Denia, le sélectionneur, n'a plus de 25 ans.

L'attaquant, qui vient d'être transféré à Gerone, surprenant troisième de la Liga la saison dernière, évoluait jusqu'alors à Braga au Portugal après avoir été formé à la Masia du FC Barcelone.