Foot féminin: la France dépasse le cap des 200.000 licenciées

Le football féminin a franchi en France la barre "symbolique" des 200.000 licenciées, joueuses et dirigeantes confondues, a affirmé vendredi à l'AFP le président de la Fédération française Noël Le Graët.

"C'est symbolique, c'est forcément une bonne nouvelle parmi toutes les mauvaises nouvelles", a commenté le dirigeant breton, faisant référence à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

"On était à 40.000 (licenciées) il y a six, sept ans. Le foot féminin de province, de district, de ville, progresse. A chaque fois qu'un club lance une section féminine, on a tout de suite de nombreuses inscriptions", a-t-il affirmé.

"Le foot féminin fonctionne de façon remarquable, je pense qu'on a bien évolué ces dernières années" grâce à l'exécution d'un "plan de développement important" comprenant la mise en place de "centres de pré-formation, comme chez les garçons", s'est félicité Le Graët.