Foot: Guardiola prolonge à Manchester City jusqu'en 2025

Le manager espagnol Pep Guardiola a prolongé de deux ans son contrat avec Manchester City, club anglais avec lequel il est désormais lié jusqu'en 2025, dans l'espoir notamment de remporter la plus prestigieuse épreuve de clubs: la Ligue des champions.

"Je suis tellement heureux de rester à Manchester City pour deux années supplémentaires", a déclaré le technicien catalan, 51 ans, cité dans le communiqué des Citizens publié mercredi.

"Je suis ravi que le séjour de Pep à Manchester City se poursuive", a pour sa part souligné le président du club mancunien, Khaldoon al-Mubarak.

En poste depuis 2016, Guardiola peut désormais envisager de boucler quasiment une décennie à la tête du club mancunien, avec lequel il a remporté neuf trophées majeurs dont quatre Premier League.

Et l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a encore faim: "J'ai toujours le sentiment qu'il y a davantage à accomplir ensemble, et c'est pour cette raison que je veux rester et continuer de me battre pour remporter des trophées", affirme Pep Guardiola.

"Dès le premier jour, j'ai ressenti quelque chose de spécial ici. Je ne pourrais pas être à un meilleur endroit", ajoute celui qui compte déjà deux Ligue des champions à son palmarès, avec le Barça (2009, 2011).

Mais voilà, la plus prestigieuse des compétitions de clubs se refuse encore à lui avec Manchester City, avec notamment une défaite en finale en 2021 contre Chelsea (1-0) à Porto.

Le double champion d'Angleterre en titre occupe actuellement la 2e place de Premier League, à cinq points d'Arsenal, après 14 journées.

En C1, les Citizens ont terminé premiers de leur groupe et affronteront les Allemands du RB Leipzig en 8e de finale en les 22 février et 14 mars prochains.

Guardiola a "déjà tellement contribué aux succès et au développement" de Manchester City... "C'est enthousiasmant de penser à ce qu'il est encore possible de réaliser au regard de l'énergie, de la détermination et de l'ambition qu'il diffuse", a ajouté Khaldoon al-Mubarak.