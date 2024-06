Foot: "Je suis contre les extrêmes, les idées qui divisent", affirme Kylian Mbappé

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a déclaré dimanche être "contre les extrêmes, les idées qui divisent" à propos des prochaines élections législatives des 30 juin et 7 juillet.

"Je pense qu'on est dans un moment crucial de l'histoire de notre pays. La situation est inédite, c'est pour ça que j'ai envie de m'adresser à tout le peuple français et à la jeune génération qui peut faire la différence. J'appelle les jeunes à aller voter, on voit que les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir l'avenir de notre pays", a indiqué Mbappé.

"On a besoin de s'identifier aux valeurs de tolérance, mixité et de respect. J'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet. La situation est plus importante que le match de demain. Je n'ai pas envie de représenter un pays qui ne correspond pas à nos valeurs", a-t-il ajouté.

Les déclarations de Mbappé, sa première prise de parole publique depuis la victoire du Rassemblement National aux élections européennes du 9 juin, interviennent au lendemain de la prise de position de Marcus Thuram contre le RN.