Foot: Jesse Marsch succède à Marcelo Bielsa à la tête de Leeds

L'entraîneur américain Jesse Marsch a été nommé lundi à la tête de Leeds United, où il succède à l'Argentin Marcelo Bielsa, limogé la veille, a annoncé le club anglais.

Agé de 48 ans, l'ancien entraîneur du RB Leipzig aura pour tâche d'éviter la relégation, alors que Leeds ne se trouve qu'à deux points de la zone rouge. Son arrivée, jusqu'en juin 2025, est "en attente d'une autorisation internationale", précise le club dans un communiqué.

"Je sais quel grand club est Leeds", a déclaré Marsch dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du club. "J'ai des ex-joueurs qui ont joué ici, j'ai observé ce club de loin pendant de nombreuses années et je suis vraiment honoré et enthousiaste d'être ici", a-t-il ajouté.

"Nous avons un plan à long terme et nous croyons fermement qu'il peut amener Leeds United au niveau supérieur. Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve", a déclaré de son côté le directeur sportif de Leeds Victor Orta.

Le club du nord de l'Angleterre, qui pointe à la 16e place, n'a que deux longueurs d'avance sur la zone rouge. Qui plus est deux de ses concurrents pour le maintien, Everton (17e) et Burnley (18e), ont deux matches en retard à jouer.

Cinq défaites lors des six derniers matches, 60 buts encaissés cette saison: le 4-0 à domicile contre Tottenham samedi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le club a choisi de se séparer dans la foulée de Marcelo Bielsa, l'homme de la remontée dans l'élite.

Arrivé à Leeds en 2018, l'Argentin avait échoué en barrage d'accession à la Premier League dès sa première saison. Lors de la deuxième, Leeds avait survolé le Championship (D2), terminant avec 10 points d'avance sur son dauphin et retrouvant la première division 16 ans plus tard.

La première saison de Bielsa en Premier League avait vu Leeds finir 9e, avec son meilleur total de points à ce niveau depuis la saison 2000/2001. Mais cette saison, les longues blessures notamment de Kalvin Philips, le métronome de l'équipe, et de Patrick Bamford, son buteur, ont plombé les "Peacocks".

- "Philosophie compatible" avec Leeds -

Le successeur de Bielsa, Jesse Marsch, a été limogé par Leipzig en décembre après cinq mois décevants avec le club de Bundesliga.

Avant d'être nommé entraîneur à Leipzig, il avait mené Salzbourg au doublé Coupe-championnat d'Autriche en 2020 et 2021. Avec le club autrichien, Marsch a participé à l'éclosion d'Erling Haaland avant que l'attaquant norvégien ne rejoigne le Borussia Dortmund en 2019.

"Jesse est quelqu'un que nous avons identifié il y a plusieurs années lors de son passage à Salzbourg et nous pensons que sa philosophie et son style de football sont compatibles avec le club et conviendront très bien aux joueurs", a estimé Orta.

Ancien milieu défensif ayant fait toute sa carrière aux Etats-Unis, Marsch s'est reconverti comme adjoint de la sélection américaine en 2010-2011, avant d'officier comme entraîneur principal notamment à l'Impact Montréal et aux New York Red Bulls.

Lors d'un premier passage à Leipzig en 2018-2019, il a aussi été adjoint de Ralf Rangnick, désormais entraîneur de Manchester United.