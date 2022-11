Foot: John Carew condamné à 14 mois de prison ferme en Norvège pour fraude fiscale

L'attaquant norvégien John Carew après un but lors d'un match contre la Grèce, le 12 septembre 2007 à OsloLarsen, Haakon Mosvold

L'ancienne star du football norvégien John Carew, qui a notamment évolué dans les championnats anglais, français et espagnol, a été condamné mercredi à 14 mois de prison ferme pour fraude fiscale aggravée, a annoncé le tribunal d'Oslo.

L'ex-attaquant vedette de l'Olympique lyonnais et de la sélection norvégienne a été condamné pour n'avoir pas déclaré au fisc norvégien quelque 12,8 millions de couronnes (environ 1,2 million d'euros) de revenus entre 2014 et 2019, ainsi qu'une fortune personnelle de plus de 300 millions de couronnes (29 M EUR), alors qu'il était de facto résident fiscal dans son pays.

Contacté par l'AFP, le tribunal d'Oslo a précisé que les services pénitentiaires décideront de la façon dont John Carew purgera sa peine, qui reste susceptible d'appel.

L'ancien joueur, passé par Valence, Aston Villa, Besiktas ou encore West Ham, a également été condamné à une amende de 540.000 couronnes (52.000 euros environ).

Durant la période concernée, John Carew avait déclaré aux autorités être résident au Royaume-Uni et n'avoir donc pas besoin de payer d'impôts en Norvège.

Pendant le procès, les procureurs ont pu montrer qu'il avait séjourné plus de 183 jours dans son pays sur cette période, ce qui fait de lui un résident norvégien redevable d'y payer des impôts.

L'ancien footballeur a déclaré à la cour avoir simplement suivi les conseils de son ancien agent.

"Le tribunal a conclu qu'il avait agi avec une négligence grave, mais pas intentionnellement. Nous l'avons toujours affirmé", a déclaré son avocate Berit Reiss-Andersen dans un communiqué, en ajoutant que ce dernier "voulait faire amende honorable".

L'avocate a également précisé qu'elle et son client liraient le jugement en détail avant un éventuel appel.