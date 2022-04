Foot/L1: Monaco s'offre le derby de la Côte d'Azur et peut rêver du podium

Monaco a disposé de Nice (1-0) dans le derby de la Côte d'Azur grâce à un but d'Aleksandr Golovin, mercredi soir au Stade Louis-II, lors de la 33e journée de L1, et, s'est offert un cinquième succès consécutif en championnat.

Contrairement à Dmitri Rybolovlev, milliardaire propriétaire de l'AS Monaco, absent, son homologue de l'OGC Nice, le milliardaire anglais Jim Radcliffe, était bien au stade. Mais une nouvelle fois, le patron d'Ineos, n'a pas vu ses Aiglons l'emporter.

Pire, cette défaite relègue les hommes de Christophe Galtier (54 points) deux unités derrière Monaco (56 points). Les Aiglons devront réagir contre Troyes dimanche s'ils souhaitent conserver une chance d'accrocher l'Europe par le biais du championnat. En attendant leur finale de Coupe de France contre Nantes, le 7 mai prochain au Stade de France.

Côté monégasque, la dynamique est inverse. Après un hiver exécrable, Philippe Clement est en train de permettre à ses joueurs de revenir dans la course au podium. Samedi, ils déplaceront à Saint-Etienne pour viser un sixième succès consécutif en L1.

La première période a offert une belle bataille, virile mais correcte, où Monaco est sorti vainqueur en fin de mi-temps. Galtier, conscient de la nouvelle dimension athlétique de son adversaire depuis un mois et de ses deux jours de récupération supplémentaires, avait décidé d'insuffler du sang neuf par rapport à l'équipe qui s'est imposée contre Lorient (2-1) dimanche.

Ainsi Melvin Bard, Mario Lemina, Hicham Boudaoui, Billal Brahimi et Kasper Dolberg ont été alignés d'entrée. Et Brahimi a allumé les premières mèches. A la suite de son déboulée, Andy Delort a servi Jordan Lotomba, contré par Benoît Badiashile (7e).

-Golovin à point nommé-

Si Lemina a aussi eu l'opportunité de marquer sur corner, sans parvenir à cadrer sa tête (23e), les milieux monégasque ont progressivement imposé sa puissance.

Une première frappe d'Aurélien Tchouameni a été déviée (17e), une seconde, stoppée par Benitez (25e), tout comme celle de Wissam Ben Yedder, idéalement servi par Aleksandr Golovin (38e).

Mais inexorablement, les joueurs de la Principauté ont pris le contrôle du match. Et sur un centre de l'excellent Vanderson, Benitez a détourné dans les pied de Golovin, plus prompt que la défense centrales niçoise et qui a inscrit son 3e but de la saison L1 (1-0, 45e+2).

Après la pause, Nice a enfin montré plus de répondant. Dominateurs, les coéquipiers de Delort, auteur d'une frappe intéressante (47e) et d'une tête dangereuse (65e), ont poussé fort.

Pourtant, c'est l'attaque monégasque a qui été la plus percutante en contre. Chose rare, Ben Yedder a raté deux fois sa cible. Son piqué, en contre, a terminé sur le poteau gauche de Benitez (72e), son enroulé, dans le gants du gardien niçois (75e).

Mais ces ratés n'ont pas prêté à conséquence. Et Monaco poursuit sa remontée vers les sommets.