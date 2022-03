La fédération russe contre-attaque et va saisir le TAS pour être réintégrée au Mondial 2022

La fédération russe de football va faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne de son exclusion du Mondial-2022 et de toutes les compétitions internationales, a-t-elle annoncé dans un communiqué jeudi.

La Russie devait affronter la Pologne le 24 mars en barrages du Mondial. Mais le 28 février, la Fifa et l'UEFA l'ont exclue de toutes leurs compétitions, en réaction à l'invasion de l'Ukraine.

La Fédération russe exigera la réintégration de toutes les équipes nationales masculines et féminines dans toutes les compétitions, assure-t-elle, demandant au TAS "une procédure accélérée" sur ce dossier, à trois semaines de la rencontre prévue face aux Polonais, qui ont annoncé qu'ils ne joueraient ce match sous aucun prétexte.

Elle estime que la Fifa et l'UEFA n'avaient "pas de base légale" pour acter ce retrait, décidé "sous la pression" des fédérations rivales comme l'association polonaise. Elle regrette aussi de ne pas avoir pu présenter sa position devant les instances.

Dès la publication de cette décision des instances du football international, lundi, la Fédération russe avait dénoncé les effets "discriminatoires" de la mesure "sur un grand nombre de sportifs, d'entraîneurs, d'employés de clubs ou de la sélection nationale".

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a, de son côté, annoncé un recours similaire devant la justice sportive pour réintégrer la Russie aux Jeux paralympiques d'hiver, qui s'ouvrent vendredi, espérant obtenir une décision "avant la cérémonie d'ouverture" alors que les sportifs russes (et bélarusses) ont été exclus par le Comité international paralympique.

La Coupe du monde de football 2022, événement majeur de l'année sportive, se tient du 21 novembre au 18 décembre, et les Russes avaient une chance de s'y qualifier, s'ils remportaient leurs deux matches de barrage prévus fin mars.

La Russie, hôte du dernier Mondial en 2018, est la cible de multiples sanctions du monde sportif depuis le lancement de l'intervention militaire en Ukraine, entre compétitions annulées, sportifs et équipes non grata et contrats de sponsoring rompus.