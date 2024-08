Foot: la FFF choisit la continuité avec Baticle sélectionneur des Bleuets et Bonadei chez les Bleues

L'enjeu ne sera pas le même auprès du public puisque l'équipe de France Espoirs menée par Thierry Henry a répondu aux attentes en décrochant la médaille d'argent aux JO-2024. En revanche, les Bleues ont une fois de plus déçu en s'inclinant dès les quarts de finale à domicile.

La Fédération française de football (FFF) a choisi la continuité en nommant vendredi Gérald Baticle, l'ancien adjoint de Thierry Henry, au poste de sélectionneur des Bleuets, et Laurent Bonadei, l'ancien adjoint de Hervé Renard, sélectionneur des Bleues.

Avec Bonadei, "nous souhaitions avoir un entraîneur qui connaît l'équipe de France et le football féminin, avec une riche expérience, de l'exigence et le sens de la formation", a déclaré Philippe Diallo dans un communiqué. "Les Bleues ont des objectifs sportifs importants, notamment l'Euro 2025 en Suisse puis la Coupe du monde 2027. J'ai confiance en Laurent Bonadei pour les atteindre."

Nommé jusqu'en août 2027, "avec une possibilité de prolongation", il aura pour mission d'enfin ramener un titre pour la sélection féminine, après un mandat de Hervé Renard marqué par deux déconvenues: l'élimination en quart de finale lors du Mondial-2023 et lors des JO au même stade, contre le Brésil. Avec entre-temps une finale perdue en Ligue des nations en février contre l'Espagne.

Côté Bleuets, la pression médiatique est moindre après la campagne réussie des JO-2024, une "histoire extraordinaire" selon Thierry Henry. Le sélectionneur avait annoncé lundi son départ, dix jours après avoir atteint la finale du tournoi olympique et un an après en avoir pris les rênes avec l'objectif d'une médaille.

A 54 ans, celui-ci a connu le pic de sa carrière d'entraîneur comme adjoint de Hervé Renard. Mais cet ancien milieu de terrain a aussi été entraîneur de l'OGC Nice B (2015-2019) et des U19 masculins du Paris SG (2013-2015). "Je m'inscris dans la continuité du travail accompli par Hervé Renard", a-t-il indiqué vendredi.

C'est à Lyon qu'il est devenu proche de l'ancien président du club Jean-Michel Aulas qui, désormais membre du comité exécutif de la FFF, aura sans doute pesé pour sa nomination.

Il a aussi pu s'essayer en entraîneur numéro 1 au SCO d'Angers (2021-2022), sans toutefois convaincre pleinement.

Néanmoins Gérald Baticle est un entraîneur chevronné, Thierry Henry lui faisant suffisamment confiance pour le laisser diriger le gros des séances des Espoirs durant son année de mandat.

"Pour la préparation physique, l'organisation des séances et la planification, Thierry Henry regarde les contenus et nous fait confiance", déclarait Baticle au quotidien L'Equipe en juillet. "Gérald anime l'entraînement et fait les spécifiques offensifs", confirmait le défenseur Castello Lukeba.

"Il était important de choisir un entraîneur qui s'inscrit dans la continuité du travail effectué par Thierry Henry à la tête des Bleuets", a souligné Philippe Diallo vendredi. "Gérald Baticle, son adjoint, paraissait la solution naturelle pour reprendre le flambeau. Son expérience d'entraîneur et sa connaissance du football français sont des atouts importants pour guider nos jeunes talents vers le succès".

Les Espoirs viseront d'abord la qualification pour l'Euro U21 de 2025 en Slovaquie.

Leurs deux premiers matches seront contre la Slovénie le 6 septembre à Angers et contre la Bosnie-Herzégovine le 10 septembre au Mans.