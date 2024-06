Foot: la France éteinte par le Canada avant l'Euro

L'équipe de France, avec un Kylian Mbappé seulement pendant le dernier quart d'heure, a rendu contre le Canada (0-0) une dernière copie confuse, dimanche à Bordeaux pour son dernier match de préparation avant l'Euro-2024.

Il faudra en faire plus contre l'Autriche, le 17 juin, pour les débuts des Bleus dans la compétition. Ils étaient moins inspirés que contre le Luxembourg (3-0), mercredi à Metz, où Mbappé les avait portés avec deux passes décisives et un but.