Foot: la France victime du réveil de l'Allemagne

L'équipe de France a subi sa première défaite de l'année en étant victime du réveil de l'Allemagne (2-1), pourtant en pleine crise mais soudainement galvanisée par la venue de son grand rival, mardi en match amical à Dortmund.

Deux jours après le limogeage de Hansi Flick et la nomination de Rudi Voeller comme sélectionneur intérimaire, les futurs hôtes de l'Euro-2024 pouvaient craindre le pire en recevant des Bleus invaincus en 2023 et déjà quasiment assurés de leur participation au tournoi continental. Mais ce sont au contraire les troupes de Didier Deschamps qui sont tombées dans le piège, sous-estimant sans doute le sursaut d'orgueil d'une Mannschaft aux abois ces derniers mois et qui venait tout juste de se faire humilier par le Japon (4-1), samedi.