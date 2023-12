Foot: LaLiga réaffirme son opposition au projet de Super Ligue

"Aujourd'hui plus que jamais, nous réitérons que la +Super Ligue+ est un modèle égoïste et élitiste. Tout ce qui n'est pas totalement ouvert, avec un accès direct seulement à travers les championnats nationaux, saison par saison, est un format fermé", a réagi LaLiga sur le réseau X (anciennement Twitter).

Le Real Madrid et le FC Barcelone font partie des porteurs de ce projet.

Selon la juridiction européenne, "les règles de la Fifa et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super Ligue, violent le droit de l'Union", notamment le droit à la concurrence.

La Cour (CJUE), qui se prononce sur les règles de la Fifa et de l'UEFA en vigueur en 2021, au moment du lancement de cette procédure, estime que les pouvoirs de ces deux organisations "ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent (...) et non discriminatoire".