Foot: l'Angleterre entre classe biberon et jeunes patrons

"C'est un bon footballeur, vous pouvez le voir, il vit une expérience fabuleuse avec Manchester United en ce moment et semble avoir un très bon caractère", a-t-il dit, avant sa volte-face, à propos du gamin de Stockport, passé par les sélections anglaises des moins de 17 puis 19 ans.

Southgate l'avait laissé de côté, initialement, pour la réception du Brésil et celle de la Belgique mardi, à Wembley, ultimes rencontres amicales avant l'annonce de la liste pour l'Euro. Mais il a changé d'avis, cinq jours plus tard.

Le patron des "Three Lions" a décidé de voir pour la première fois Jarrad Branthwaite (21 ans), défenseur central d'Everton, Anthony Gordon (23 ans), ailier gauche de Newcastle, et même le benjamin Kobbie Mainoo, révélation de Manchester United au milieu de terrain.

- Souviens-toi de l'été 2021 -

Le milieu axial aura donc directement sauté la case des Espoirs, contrairement à certains de ses nouveaux coéquipiers, comme Branthwaite et Gordon.

Ces deux derniers ont remporté le championnat d'Europe des moins de 21 ans, l'été dernier, avec une équipe d'Angleterre qui comprenait également Lewi Colwill et Cole Palmer, défenseur et attaquant de Chelsea, désormais à leurs côtés huit mois plus tard chez les grands Lions.