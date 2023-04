Foot: l'Angleterre remporte la Finalissima féminine en battant le Brésil

Les championnes d'Europe anglaises ont battu jeudi leurs homologues d'Amérique du sud, le Brésil, aux tirs au but (1-1, 4-2 ap. t.a.b.), à Wembley, lors de la première édition féminine de la Finalissima.

La tentative de Tamires stoppée par Mary Earp et celle de la joueuse d'Arsenal, Rafaelle, sur la barre, ont permis aux Lionesses d'enchaîner un 30e match sans défaite depuis l'arrivée de la coach néerlandaise Sarina Wiegman sur le banc, à trois mois et demi du Mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande.