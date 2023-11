Foot: l'Arabie saoudite se dit prête à accueillir le Mondial-2034, même en été

Après l'attribution du Mondial-2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et celui de 2030, à l'Espagne, au Portugal et au Maroc, seuls les pays membres des confédérations asiatique et océanienne avaient été invités à postuler, suivant la politique de rotation continentale de la Fifa.

Le retrait mardi de la seule autre candidate en lice, l'Australie, a ouvert la voie à l'Arabie saoudite.

Sa désignation a été confirmée par le président de l'instance mondiale du football, Gianni Infantino, sur Instagram, même si le dossier de candidature officiel doit encore être déposé et soumis à un vote à la fin de l'année prochaine.