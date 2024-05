Foot: l'AS Saint-Etienne près de passer sous pavillon canadien

L'ordre du jour ne comprend pas de point "relatif à un éventuel Plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise", qui compte 270 salariés (210 en équivalent temps-plein), joueurs, joueuses et centre de formation compris, selon la direction du club.

Une réunion du conseil d’administration de la société ASSE Groupe, holding qui contrôle la SASP AS Saint-Etienne, est également prévue mercredi, selon la même source.

KVS est une division de la société d'investissement Kilmer Group, une firme de Toronto spécialisée dans les placements privés, l'immobilier et le secteur des sport et des médias. Le président et fondateur, le Canadien Lawrence Tanenbaum, 78 ans, est impliqué depuis plusieurs années dans le monde des sports, basket, hockey et football.