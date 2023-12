Foot: le fonds américain Arctos Partners prend une "participation minoritaire" au capital du Paris SG

"Le PSG, ce n'est plus juste le Qatar", a souligné la même source, même si "QSI garde un contrôle total sur le PSG".

"Ce jour est une étape importante dans l'histoire du PSG", a de son côté déclaré le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, cité dans un communiqué.

"En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain", a ajouté le dirigeant qatarien.