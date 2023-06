Foot: le Français Rudi Garcia de retour en Italie, à Naples

Le président du club napolitain, Aurelio De Laurentiis, a également annoncé son arrivée sur son compte Twitter.

"J'ai le plaisir d'annoncer qu'après avoir fait sa connaissance et l'avoir fréquenté ces dix derniers jours, Monsieur Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur du Napoli. Je lui adresse le plus sincèrement la bienvenue et tous mes voeux", a-t-il écrit.

Garcia, 59 ans, a fait l'essentiel de sa carrière en France, à Lille, Marseille et Lyon notamment, et a entraîné l'AS Rome en Italie (2013-2016), d'où il avait été limogé et remplacé par... Luciano Spalletti.