Foot: le jeune défenseur Leny Yoro quitte Lille pour Manchester United

"Je connais l'histoire de jeunes joueurs à Manchester United et j'ai le sentiment que c'est le meilleur endroit pour développer mon potentiel et atteindre mes ambitions", ajoute-t-il, se disant impatient de débuter sous ses nouvelles couleurs.

"Signer avec un club de l'envergure et de l'ambition de Manchester United si tôt dans ma carrière est un honneur incroyable", commente Leny Yoro dans le communiqué du club anglais.

Les deux clubs n'ont pas précisé le montant du transfert du jeune joueur, qui a fait ses débuts en L1 en mai 2022 à l'âge de 16 ans et dix mois, mais des médias spécialisés avancent une somme de 70 millions d'euros, bonus compris.

C'est finalement vers les Red Devils que le joueur de 18 ans va faire ses valises, tandis que Raphaël Varane, un autre défenseur français formé non loin, à Lens, vient d'en partir.

- Logique financière, perte sportive ? -

Valentine CHAPUIS

Sous les ordres d'Erik ten Hag, le natif de la région parisienne devra réitérer ce qu'il a montré lors de la première partie de saison, où il s'était imposé comme le taulier de la défense lilloise à 17 ans, plutôt que sa deuxième moitié de saison moyenne, où il a fait preuve de fébrilité par moments.

"Leny est l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du football mondial", commente Dan Ashworth, le directeur sportif du club mancunien, dans le communiqué.

"Il possède toutes les qualités requises pour devenir un défenseur central de classe mondiale", ajoute-t-il.

Le Losc perd l'un des joyaux sortis de son centre de formation, qui a aussi fait éclore le gardien Lucas Chevalier notamment.

"Leny Yoro constitue l’une des plus belles illustrations de la performance de la formation et la stratégie du club ainsi que le travail des équipes techniques, sportives et administratives", déclare dans le communiqué Olivier Létang, le président du Losc où le défenseur était arrivé en 2015 à l'âge de douze ans.

"Leny, nous sommes fiers de la personne et du footballeur que tu es devenu", ajoute-t-il à l'adresse du jeune joueur.

Logique et attendue sur le plan financier, cette vente pourrait néanmoins affaiblir les Dogues à quelques semaines d'une échéance cruciale pour leur saison: le troisième tour de qualification à la prestigieuse et lucrative Ligue des champions (6 ou 7 et 13 août).

D'autant qu'une autre vente pourrait intervenir dans les prochaines semaines: celle du buteur canadien Jonathan David, deuxième joueur de l'effectif qui possède un bon de sortie.

En revanche, Lille n'est pas parvenu à attirer l'attaquant Martin Terrier, qui s'est engagé jeudi avec les champions d'Allemagne du Bayer Leverkusen.