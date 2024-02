Foot: le PSG "veut bouger" du Parc des Princes, nouvelles tensions avec la Mairie de Paris

"C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes": le président du PSG Nasser Al-Khelaifi a répondu jeudi au refus du Conseil de Paris de toute vente de l'enceinte au club, une nouvelle passe d'armes entre le club et la Mairie.

"C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc", a lancé jeudi le dirigeant qatari à des journalistes en marge du Congrès de l'UEFA à Paris.