Foot: l'entraîneur Gennaro Gattuso va quitter l'OM (source proche des négociations)  

L'entraîneur italien Gennaro Gattuso va quitter l'Olympique de Marseille, au lendemain de la défaite subie à Brest en Ligue 1 (1-0), a appris l'AFP lundi auprès d'une source proche des négociations.

Le technicien (46 ans) était arrivé à la tête de l'OM fin septembre 2023 en remplacement de l'Espagnol Marcelino. Mais il n'est pas parvenu à redresser la situation d'une équipe qui n'a remporté aucun match en championnat en 2024 et pointe à la 9e place du classement, loin d'une qualification pour une Coupe d'Europe. En dehors de son succès étriqué en Coupe de France contre Thionville (1-0), une formation du 5e niveau, Marseille n'a plus gagné depuis le 17 décembre et la réception de Clermont.