Foot: les Bleues, encore un monde d'écart

Les Bleues, elles, ont couru après le ballon et l'ont perdu trop facilement quand elles l'ont récupéré, loin de leur prestation contre l'Allemagne en demi-finale, quand elles avaient maitrisé le match (2-1). Les joueuses d'Hervé Renard, pas assez agressives, ont été surclassées dans la maîtrise collective.

"On a eu du déchet dans notre jeu. Elles nous ont fait courir et quand on a récupéré le ballon, on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas eu le bon geste pour pouvoir avancer sur le terrain", a jugé Eugénie Le Sommer, qui a été l'attaquante la plus en vue, surtout par rapport à Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, totalement transparentes.

- "Trop d'erreurs techniques" -