Foot: Les Bleus et Mbappé soignent leur moral avant l'Euro

Portée par son leader Kylian Mbappé, buteur et passeur, l'équipe de France a remporté le premier de ses deux matches de préparation pour l'Euro-2024 (14 juin - 14 juillet) contre le Luxembourg (3-0), mercredi à Metz.

Opposés à une formation luxembourgeoise le plus souvent regroupée dans sa moitié de terrain, les vice-champions du monde ont surtout pu compter sur leur capitaine pour facilement dominer leur adversaire et s'éviter une mauvaise surprise à quelques jours du grand rendez-vous continental.

Positionné le plus souvent dans l'axe, Mbappé a fait très mal aux défenseurs du Grand Duché et a été à l'origine du premier but français, inscrit de la tête par son ex-coéquipier au PSG Randal Kolo Muani (43e), avant de marquer le troisième sur une offrande d'un autre Parisien Bradley Barcola (85e), soit sa 47e réalisation en équipe de France. Jonathan Clauss avait de son côté doublé la mise juste avant sur une magnifique frappe à l'entrée de la surface (70e).

L'officialisation de son transfert au Real Madrid, lundi, semble avoir libéré le champion du monde 2018, qui semblait traîner son spleen ces derniers mois. Il sortait notamment de deux prestations indignes de son talent en bleu, contre l'Allemagne (défaite 2-0) et le Chili.