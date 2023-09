Foot: les Bleus sans plan B en attaque

Randal Kolo Muani est celui qui aspire le plus à déloger le vétéran de sa position d'avant-centre N.1 mais avec un but en 10 sélections, il est encore très loin du compte et ses meilleures prestations en équipe de France l'ont été dans un statut de remplaçant, comme en demi-finales et en finale de la Coupe du monde au Qatar. Quand il s'agit de mener l'attaque des Bleus de bout en bout d'une rencontre, la barre est encore trop haute pour le néo-Parisien de 24 ans, à l'image de sa prestation catastrophique en Allemagne.

Pour corser encore un peu plus la situation, Deschamps avait également dû se passer à Dortmund des services d'Olivier Giroud, forfait sur blessure. Or du haut de ses presque 37 ans, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection (54 réalisations) n'a pas non plus de rival à sa mesure.

L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, acheté à prix d'or par le PSG (90 millions d'euros), a-t-il le niveau international? L'interrogation reste plus que jamais d'actualité.

"Il y a encore des choses à travailler. Quand ces deux là (Mbappé et Giroud, ndlr) ne sont pas là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. A travers les matches que l'on a, si on veut tous les gagner, une grande partie des joueurs a besoin d'avoir du temps de jeu par rapport aux échéances qui sont les nôtres. Mais l'objectif et l'exigence restent les mêmes", a expliqué Deschamps à l'issue du match perdu, avant de se montrer plus conciliant vis-à-vis de Kolo Muani, arrivé au rassemblement avec une entorse de la cheville droite.

"Il était en reprise de compétition, il a passé plus de 15 jours sans match, une semaine sans entraînement, a-t-il déclaré. Il n'est pas au top de sa forme. Il n'a pas tout réussi parfaitement mais avec l'enchaînement des matches, il est capable de faire de très bonnes choses. Il a rencontré des difficultés dans la finition."

Sans Mbappé ni Giroud, Antoine Griezmann a lui aussi manqué singulièrement de repères, multipliant les fautes techniques, et Ousmane Dembélé a été comme d'habitude très maladroit dans le dernier geste malgré sa capacité déconcertante à faire des différences balle au pied. Parmi les doublures offensives, seul Kingsley Coman semble le plus régulier.

D'ici l'Euro, Deschamps va donc devoir croiser les doigts pour voir émerger des remplaçants dignes de ce nom en attaque et espérer que Kolo Muani profite de son transfert au PSG et de sa proximité à Paris avec Mbappé et Dembélé pour monter en gamme. Pour éviter de se rendre de nouveau en Allemagne dans moins d'un an sans plan B crédible.