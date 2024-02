Foot: les fans allemands font capoter un juteux accord pour la Bundesliga

"Au vu de l'évolution actuelle, une poursuite réussie du processus ne semble plus possible", a déclaré Hans-Joachim Watzke, porte-parole du directoire de la DFL, à l'issue d'une réunion à Francfort (ouest).

Après des semaines de bruyantes manifestations, la Ligue allemande de football (DFL) a plié et renoncé à un accord avoisinant un milliard d'euros avec un investisseur privé, vilipendé par les groupes de supporters allemands.

Les 36 clubs professionnels de la première division allemande (Bundesliga) et de 2e division avaient en décembre décidé de faire appel à un investisseur privé, le fonds CVC, afin de "garantir un succès durable à long terme" de la ligue professionnelle.

La Ligue était sous pression des supporters qui n'avaient pas lésiné sur les moyens pour faire entendre leur opposition au projet: banderoles déployées ou tribunes vides au coup d'envoi, jets sur la pelouse de pièces d'or en chocolat, de balles de tennis et même des petites voitures télécommandées, certaines équipées de fumigènes, et rendant fous les stadiers.

En échange de 8% des futurs droits télévisés, la Ligue devait recevoir une manne de près d'un milliard d'euros pour l'aider à commercialiser et promouvoir à l'international la Bundesliga, dont l'image est loin d'atteindre celle des championnats anglais et espagnols en dépit de clubs prestigieux comme le Bayern de Munich et de stades remplis.

La Ligue s'est finalement inclinée devant la bronca des supporters et ce alors qu'"il existe une large majorité en faveur de la nécessité entrepreneuriale du partenariat stratégique" avec un investisseur, a déploré M. Watzke. La décision a été prise à l'unanimité.

- Case départ -