Foot: les hôtes des Euros 2028 et 2032 dévoilés par l'UEFA

Qui succèdera à l'Allemagne, hôte de l'Euro-2024 de football? Mardi, l'UEFA devrait attribuer l'édition 2028 au Royaume-Uni et à l'Irlande, et celle de 2032 à l'attelage plus expérimental formé par l'Italie et la Turquie.

Comme à chaque désignation, l'exécutif de l'instance européenne se réunira à huis clos au siège de l'organisation, sur les rives du lac Léman, à Nyon (Suisse), avant une double décision et une brève cérémonie attendues à la mi-journée.