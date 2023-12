Foot: les supporters de Liverpool partagent les craintes de Klopp sur l'ambiance à Anfield

Le groupe de supporters de Liverpool "Spirit of Shankly" a déclaré qu'il n'avait "rien à redire" aux critiques de Jürgen Klopp sur le manque d'ambiance à Anfield, tout en pointant du doigt le coût des billets pour les jeunes supporters qui veulent aller au stade.

Le groupe de supporters, dont le nom est un hommage à Bill Shankly, entraîneur historique du club dans les années 1960 et début 1970, insiste sur l'importance de l'atmosphère particulière qui règne dans l'antre des Reds.

Les "Spirit of Shankly" se disent également préoccupés par la passion en berne à Anfield et disent avoir entamé des discussions avec le club pour remédier à la situation.

"Ce n'est pas un hasard si les équipes adverses, les entraîneurs et les autres supporters parlent de +l'effet Anfield+", pointent-ils. "Nous savons tous à quel point nos spectateurs peuvent intimider les équipes visiteuses, à quel point l'ambiance peut être sans égale."

Une des raisons de la situation actuelle tient, expliquent-ils, à la politique tarifaire du club. Avec ces "prix de billets hors de portée", le public du stade change, avec davantage de places réservées par des entreprises aux dépens des jeunes supporters qui n'ont plus les moyens d'aller au stade.

"Nous sommes aussi préoccupés par le manque d'occasions pour les jeunes supporters d'aller au match, d'y attraper le virus et de préserver ainsi cette culture du Kop qui existe depuis des décennies", ajoutent les animateurs du Spirit of Shankly, dont les préoccupations sont partagées par nombre d'associations de supporters en Premier League et ailleurs.