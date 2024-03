Foot: l'Espagne a donné "une leçon" et "une belle claque" aux Bleues (Karchaoui à l'AFP)

Q: "Pour moi, cela a été totalement un non-match. Sans tourner autour du pot, on n'a pas su imposer notre jeu. Sur le plan tactique, nous sommes passées à côté. Toutes les filles étaient déçues, c'est normal, nous n'avons pas fait une bonne prestation collective. Je pense que c'est une belle claque, qu'on peut se prendre aujourd'hui pour être plus fortes demain. Cela nous donnera une leçon pour les Jeux olympiques cet été (...). Personnellement, je m'en suis pas trop mal sortie. C'est plus compliqué de combiner avec Selma Bacha sur le côté gauche. A d'autres matches cela passait, peut-être que l'adversaire était alors plus faible. On va faire le nécessaire pour combler cela. Cela a été collectivement parlant un non-match, et on espère ne pas le reproduire".

Q: Inversement, vous avez été "collectivement" au rendez-vous contre l'Allemagne en demi-finale...

R: "Oui cela a été un ascenseur émotionnel. C'est la première fois qu'on gagne contre l'Allemagne, c'est historique. J'ai marqué mon premier but, j'étais contente. On s'est dit, nous sommes sur les bons rails, il y avait une première finale à gagner. A la fin du match, c'était un questionnement sans cesse: +Qu'est ce qu'il faut qu'on améliore ?+, +qu'est-ce qu'on a fait de mal ?+. J'ai tout de suite regardé le match après: on n'a pas été bonnes dans le timing des passes, techniquement c'était compliqué".