Foot: Lille tremble mais se qualifie pour la Ligue Europa Conférence

Grâce à un but de l'inévitable Jonathan David (109e), le club nordiste s'évite aussi une crise qui avait commencé à poindre après un début de saison médiocre dans le jeu et la lourde défaite encaissée à Lorient (4-1) dimanche.

La copie rendue par les joueurs de Paulo Fonseca ne convaincra sans doute pas l'entraîneur portugais. Ce match avait tout du piège, et la nette occasion de but de Veldin Hodza dès la sixième minute l'a confirmé. Seule une parade exceptionnelle de Lucas Chevalier, impérial toute la partie après sa piètre prestation du week-end dernier dans le Morbihan, a permis au Losc de ne pas encaisser un but d'emblée.

Le jeune gardien (21 ans) n'a toutefois pas pu éviter l'ouverture du score croate, venue d'un coup franc aux abords de la surface de réparation provoqué par une faute largement évitable d'Edon Zhegrova, passé à côté de son match. Après un cafouillage, Ivan Smolcic a surgi pour propulser le ballon dans la cage lilloise (58e).