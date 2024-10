Foot: Liverpool taille patron contre Chelsea

L'entraîneur Arne Slot poursuit ses débuts quasi-rêvés sur le banc des "Reds", vainqueurs de sept matches sur huit en Premier League, et même de dix sur onze en incluant Ligue des champions et Coupe de la Ligue.

Le pedigree et la belle dynamique de l'invité, dimanche à Anfield, donnent plus de crédit encore au successeur de Jürgen Klopp, gâté jusqu'ici par le calendrier.

Au classement, Liverpool (1er, 21 pts) domine la mêlée d'une courte tête devant Manchester City (2e, 20 pts). Suivent ensuite Arsenal et Villa, avec 17 points respectivement.

Les "Gunners" sont décidément les grands perdants du week-end. Ils ont perdu leur premier match de la saison, samedi à Bournemouth (2-0), et leur défenseur central français William Saliba, expulsé et donc suspendu pour la venue de Liverpool le week-end prochain.

Arsenal devra se méfier tout particulièrement de Curtis Jones et Mohamed Salah, impliqués dans les deux buts des "Reds" dimanche. Le premier a obtenu un pénalty, converti par l'Egyptien (29e, 1-0), puis mis le but vainqueur sur un centre de son complice (51e, 2-1).

Entre deux, Chelsea a réussi à percer la meilleure défense de Premier League (trois buts encaissés) par Nicolas Jackson, parti à la limite du hors jeu entre Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk (48e, 1-1).

"Nous allons dans la bonne direction, c'est certain. Le score ne reflète pas le match", a commenté le défenseur et capitaine des "Blues", Reece James, de retour de blessure et titulaire pour son premier match de la saison.

- City à l'arraché -

La victoire de Manchester City a été plus poussive et surtout bien plus tardive, plus tôt chez Wolverhampton (2-1), nouvelle lanterne rouge.

Un cocktail de résilience et de patience a cependant permis aux "Citizens" d'arracher trois points dans le temps additionnel, et dans la controverse aussi.

Le corps arbitral a validé le but de la tête de John Stones (90+5, 2-1), après recours à la vidéo, malgré l'attitude suspecte de Bernardo Silva, venu gêner le gardien José Sa sur le corner décisif.

"J'essaie de rester calme. J'ai déjà été impliqué dans quelques-unes de ces situations et peu d'entre elles ont tourné en notre faveur, donc je m'attendais à ce résultat", a lâché Gary O'Neil, l'entraîneur de Wolverhampton, sur Sky Sports.

Pep Guardiola a lui salué la "patience" de ses joueurs face à "onze joueurs (regroupés) dans la surface". "Nous ne sommes pas habitués à gagner les matches à la fin, comme c'est arrivé tellement de fois pour Jürgen Klopp à Liverpool. C'est une sensation agréable pour nous".

Manchester City a poussé sa série d'invincibilité à 31 matches en championnat (25 victoires, 6 nuls), repoussant d'une unité son précédent record établi entre avril 2017 et janvier 2018.

Autre série, moins glorieuse: le quadruple champion en titre a encaissé un but pour la septième fois d'affilée en Premier League, une faiblesse peu habituelle.

Le coupable, Jorgen Strand Larsen (7e, 1-0), a vu son célèbre compatriote norvégien Erling Haaland rester muet pour le troisième match de suite. Une autre anomalie.