Foot: Lloris dit adieu à Tottenham et file à Los Angeles

- Palmarès à deux faces -

Le portier formé à Nice et recruté à Lyon n'aura pourtant jamais remporté le moindre trophée en Angleterre, réputé pour être le championnat le plus relevé au monde, barré par la domination des clubs de Manchester (United et City), de Liverpool et de ses rivaux londoniens (Arsenal, Chelsea).

Sa régularité et sa fiabilité sur le long cours lui ont toutefois permis d'écrire sa légende avec l'équipe de France. Le détenteur du record de sélections (145) a décroché l'étoile mondiale en 2018 et frôlé la deuxième en 2022, brassard au bras, ne s'inclinant en finale qu'aux tirs au but face à l'Argentine de Lionel Messi.