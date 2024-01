Foot: Lucas Beraldo signe au PSG jusqu'en 2028

Le Brésilien, 20 ans, s'est engagé avec Paris pour cinq ans en provenance du Sao Paulo FC, qu'il avait rejoint en 2020 et avec qui il a remporté "la Copa do Brasil" en 2023.

"Je suis très heureux de rejoindre un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. C'est une étape importante de ma carrière, qui va me faire progresser. J'ai hâte de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et de faire mes premiers pas sous ce maillot", a réagi le joueur --qui portera le numéro 35-- dans un communiqué transmis par le club, qui attendait l'ouverture du mercato pour l'annoncer.

Considéré comme une personne réservée, fuyant les réseaux sociaux et menant une vie discrète avec sa petite amie, le gaucher est surnommé le "Joker" ("Coringa"): il semble rire inexplicablement quelques minutes avant les matches, ce qu'il explique comme faisant partie de sa préparation mentale, selon des déclarations recueillies par les médias brésiliens.

Vendredi, une source proche du club indiquait à l'AFP que ce joueur "s'inscrivait parfaitement dans la nouvelle transformation du club": soit jeune, non "bling-bling", important pour le collectif et financièrement viable avec des contrats longs pour que les frais soient amortis, et des salaires bas avec revalorisation au fur et à mesure.