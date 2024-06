Foot: à Madrid, après la Ligue des champions, place à Mbappé!

"Le Real Madrid et la Ligue des champions, c'est une interminable histoire d'amour. (...) On parle d'une équipe qui vient de remporter la Ligue des champions, on ne va pas parler d'un joueur qui n'en fait pas partie", a déclaré Pérez.

- Trident -

En rejoignant le Real Madrid, orphelin d'un buteur de classe mondiale depuis les départs de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, "Kyks" va former aux côtés de Bellingham et Vinicius un nouveau trident capable de continuer à faire trembler l'Europe --et l'Espagne, où le Real a décroché cette saison un 36e titre.

Un défi de taille pour l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, qui possède néanmoins le savoir-faire tactique pour trouver la manière de les faire jouer ensemble et la personnalité pour préserver l'équilibre d'un vestiaire qu'il juge "sain".