Foot: Matija Sarkic, gardien de Milwall (Angleterre) et du Monténégro décède à 26 ans

Le gardien international monténégrin Matija Sarkic est décédé inopinément à l'âge de 26 ans, a annoncé samedi matin son club, le Milwall FC qui évolue en Championship, la D2 anglaise.

"Tout le monde au club envoie son amour et ses condoléances à la famille et aux amis de Matija en cette période extrêmement triste. Le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande que la vie privée de la famille de Matija soit respectée", a expliqué le club dans son communiqué.