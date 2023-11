Foot: Mbappé brise le silence en bleu mais élude les questions sur son avenir au PSG

- "le pays avant tout" -

Interrogé justement sur sa situation contractuelle au PSG, alors qu'il sera libre en juin 2024, la star des Bleus (24 ans) n'a en revanche pas voulu s'étendre sur la question.

"Ce n'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France, je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et j'aimerais le rester pour les jours qui viennent. Si cette question vous tient à coeur, il faut venir au Campus PSG, vous me la posez et j'y répondrai si je suis amené à venir en conférence de presse. Normal, non? Le pays avant tout", a-t-il répondu.