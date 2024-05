Foot: McCourt écarte une vente de l'OM et loue "l'excellent travail" de Longoria (presse)

"Pablo (Longoria) et moi avons encore parlé des prochaines étapes pour le club aujourd'hui, les investissements à venir. Non, le club n'est pas à vendre. Je suis totalement impliqué. À ce stade, la question d'une potentielle vente est ridicule", ajoute-t-il à propos des rumeurs récurrentes d'une vente.

"Il sera là dans les années à venir, il me l'a assuré. On est là, ensemble, pour continuer à construire, construire, construire (...) Je suis là pour longtemps", répète-t-il alors que le club n'a fini qu'à la 8e place de Ligue 1 - "inadmissible", avait jugé Longoria en zone mixte après la victoire inutile au Havre lors de la dernière journée - et ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine.

Si l'ancien international portugais Sergio Conceiçao, actuellement entraîneur de Porto, tient la corde pour succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc olympien, Longoria ne souhaite pas "parler d'un coach sous contrat avec un autre club, ce serait un manque de respect"

"On travaille dur sur ce sujet (...) On a les idées claires et on sait les caractéristiques qu'il doit avoir. On espère l'annoncer le plus tôt possible. On veut prendre la bonne décision et on y dépense beaucoup d'énergie", dit de son côté McCourt à propos du futur coach.