Foot: Naples met fin au contrat de l'entraîneur français Rudi Garcia, remplacé par Walter Mazzarri (club)

Sous la direction du coach français, le Napoli, actuellement 4e du Championnat d'Italie, a joué seize matches, dont quatre en Ligue des champions, pour un bilan de huit victoires, quatre nuls et quatre défaites, toutes à domicile.

Rudi Garcia, en poste depuis juillet, n'est plus l'entraîneur de Naples qui sera désormais dirigé par l'Italien Walter Mazzarri, a annoncé le champion d'Italie en titre mardi, deux jours après une défaite à domicile contre le mal classé Empoli (1-0).

Mazzarri (62 ans) a déjà dirigé le club napolitain entre 2009 et 2013, décrochant une Coupe d'Italie (2012) et une 2e place en championnat (2013).

Garcia, 59 ans, qui était arrivé à Naples après une expérience vite avortée à la tête d'Al-Nassr en Arabie saoudite (2022-2023), a fait les frais de ses mauvais résultats, notamment dans son stade Diego-Armando-Maradona. Sur huit matches disputés devant son public depuis août, Naples n'en a remporté que deux, contre des équipes qui se battent pour le maintien, Sassuolo (2-0) le 27 août et l'Udinese (4-1), un mois plus tard.

Malgré sa maîtrise parfaite de l'italien, une première expérience en Serie A réussie avec l'AS Rome (vice-champion d'Italie en 2014 et 2015), malgré son doublé Championnat/Coupe de France avec Lille en 2011, une demi-finale de Ligue des champions avec Lyon en 2020 ou encore une finale de Ligue Europa en 2018 également avec l'OL, Garcia n'a jamais eu aux yeux des supporters du Napoli et même d'anciennes gloires du club les épaules assez larges pour diriger leur équipe et n'a jamais été soutenu par son président, le volcanique Aurelio De Laurentiis.