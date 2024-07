Foot: Pierre-Emerick Aubameyang annonce son départ de Marseille

"Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre", a indiqué le joueur dans son message, en remerciant le propriétaire du club olympien Frank McCourt et son président Pablo Longoria "d'avoir accepté [son] départ", mais sans préciser sa nouvelle destination, même si les rumeurs l'envoient au club soudien d'Al-Qadsiah.

Il avait battu au passage le record historique de buts en Ligue Europa (34 buts), marquant 10 fois cette saison dans cette compétition, et avait été nommé meilleur joueur de la compétition.

Malgré une saison très décevante de l'OM, avec une huitième place en championnat et de multiples changements d'entraîneurs, l'attaquant gabonais avait surnagé avec 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

"Vous m'avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais", a écrit le buteur à l'attention du staff, des joueurs et des supporters de l'OM dans son message d'au revoir.

Son départ de Marseille relance le sempiternel débat sur le "grand attaquant" du club, entre les échecs et les joueurs restant trop peu longtemps, à l'image d'Aubameyang et d'Alexis Sanchez.

Son successeur annoncé, Mason Greenwood, suscite déjà la polémique sur la Canebière: l'attaquant anglais de Manchester United avait été suspendu en 2022 par la Premier League à la suite d'accusations de viol et d'agression sur sa compagne, des charges abandonnées depuis.