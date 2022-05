Foot: pour l'annonce de Mbappé, une question de fond... et de forme

Sur les réseaux sociaux, au journal de 20h00 ou via un documentaire comme Antoine Griezmann ? En plus de choisir s'il reste au Paris SG ou s'il va au Real Madrid, Kylian Mbappé doit réfléchir à la meilleure manière d'annoncer sa décision, imminente.

Depuis des mois, l'attaquant français alimente la série à suspense de son avenir auprès des journalistes, dans de rares interviews ou en zone mixte après les matches.

Sa dernière prise de parole, dimanche après la cérémonie des Trophées UNFP où il a reçu la distinction du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, laisse entrevoir un dénouement proche.

"Cela ne va plus tarder", a déclaré le buteur, qui a promis sa réponse "bien avant" le début du prochain rassemblement de l'équipe de France, prévu le samedi 28 mai.

Le PSG espère le retenir au-delà de son contrat expirant le 30 juin, mais la presse espagnole assure que le joueur a déjà dit "oui" au Real Madrid, qui a déjà tenté de le recruter l'été dernier.

Les supporters des deux clubs, qui se comptent en millions à travers le monde, sont suspendus aux lèvres de Mbappé, dont la décision aura un énorme impact sur la compétitivité de leur équipe favorite.

- "Dimension exceptionnelle" -

Mais il n'y a pas qu'eux. "C'est une décision qui dépasse le cadre sportif", analyse pour l'AFP Arnaud Simon, ex-patron d'Eurosport France aujourd'hui consultant. "Kylian Mbappé est un +role model+ (personnalité source d'inspiration pour autrui, NDLR) qui veut faire bouger les lignes. Sa décision a une dimension exceptionnelle."

"A champion exceptionnel, il faut un cadre exceptionnel. Pour moi, cela justifierait le journal de 20 heures. Il faut un écrin à la hauteur de la perle qu'il est", poursuit l'expert, qui cite en exemple l'artiste belge Stromae, qui a présenté un titre de son dernier album sur TF1 en janvier dernier.

Le sélectionneur Didier Deschamps était aussi passé par là en 2018, pour annoncer la liste des Bleus pour la Coupe du monde, co-diffusée par la première chaîne française.

"En élégance de communication, dans ce cadre solennel, cela me paraîtrait plus pertinent qu'une publication sur les réseaux sociaux", poursuit Arnaud Simon.

Les sportifs sont nombreux à vouloir s'exprimer directement à leurs fans via leurs comptes - Mbappé compte 71,6 millions d'abonnés sur Instagram, et 7,9 millions sur Twitter. C'est par ce biais que la légende du football américain Tom Brady a annoncé en mars dernier qu'il prenait sa retraite... et, quelques semaines plus tard, qu'il revenait sur sa décision.

- Le mauvais exemple Griezmann -

D'autres ont essayé de se mettre en scène à la télévision, une option spectaculaire mais risquée. En 2010, 13 millions de téléspectateurs regardaient "The Decision" quand la superstar de la NBA LeBron James a annoncé qu'il quittait les Cleveland Cavaliers pour le Miami Heat.

L'émission spéciale de 1h15, diffusée par le géant des médias sportifs ESPN, a inspiré Antoine Griezmann, qui en a repris les codes en 2018 avec "La Decisión", un documentaire en immersion de 52 minutes produit par Kosmos, la société du défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué.

La caméra suivait l'attaquant international français, dans ses questionnements sur son futur - il a finalement choisi de prolonger à l'Atlético de Madrid. "Sa mise en scène lui a beaucoup été reprochée", se rappelle Arnaud Simon.

Mbappé, attentif à chaque détail de sa carrière, aborde un moment charnière dans sa route vers l'Olympe du football. Et même si le club éconduit communique avant lui pour lui couper l'herbe sous le pied, le joueur pourra toujours imposer sa manière de voir les choses.

"Tout le monde attendra les mots de Kylian Mbappé, ses explications, le pourquoi. Il devra s'exprimer. On attend son message, qui portera à toute la jeunesse et aux Français", explique l'expert, en rappelant qu'une stratégie de communication inclut souvent plusieurs médias, tous prêts à réagir dès que l'attaquant aura fait son choix.