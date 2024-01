Foot: "pour la France, visualiser l'or, c'est juste normal", affirme Thierry Henry à l'AFP

Partager:

A six mois des JO de Paris-2024, le sélectionneur de l'équipe de France olympique Thierry Henry affirme, dans un entretien accordé à l'AFP, que "visualiser l'or, c'est juste normal" malgré le peu de "certitudes" dont il dispose sur les contours de son groupe. Q: Après une première partie de mandat accaparée par les qualifications pour l'Euro-2025, êtes-vous désormais totalement tourné vers les JO ?

R: "Oui totalement, parce qu’ils vont arriver très vite. Il y a des premiers matches de préparation en mars. J’ai beaucoup de possibilités et très peu de certitudes. C’est inhérent à la catégorie Espoirs que je dirige. C’est pourquoi la première chose que j’ai faite quand j’ai été nommé, c’est de rendre hommage à mon prédécesseur (Sylvain Ripoll, NDLR). En Espoirs, d’un match sur l’autre, on ne sait pas sur qui on peut compter. Qui pouvait deviner il y a un an que Warren Zaïre-Emery serait en A? Pour garder un fil, ce n’est pas évident. C’est encore plus vrai pour préparer les J.O. qui, comme vous le savez, ne rentrent pas dans les dates Fifa. On est alors à la merci de la volonté des clubs de libérer leurs joueurs ou non." Q: Vous le déplorez ? R: "Non parce que j’ai été Espoir, je sais ce que c’est et je le savais avant de prendre le poste. Mais il y a des combats à mener. Regardez: en mars je vais disputer des matches de préparation qui rentrent dans des dates Fifa, donc à ce moment, j’aurais tout le loisir de sélectionner qui je veux. Mais pour le tournoi en lui-même, hors date Fifa, je ne pourrais rien exiger, ce seront les clubs qui décideront."

Q: Avez-vous déjà parlé aux clubs pour les convaincre de libérer les joueurs que vous voudriez sélectionner ? R: "Oui, on a eu rendez-vous avec les clubs français. Ça s’est très bien passé, on a cherché des terrains d’entente pour que les joueurs se retrouvent dans les meilleures conditions. Les clubs et les présidents ont été réceptifs, mais le problème se posera certainement avec les clubs étrangers. Pourquoi ils libèreraient leurs joueurs? Et il n’y a pas que cela. Je ne sais pas qui je sélectionnerai encore, mais mettons que je veuille un joueur et que son club actuel accepte. S’il est transféré durant l’été, qui me dit que son nouveau club voudra le libérer ?" Q: Comment comptez-vous vous y prendre?