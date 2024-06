Foot: Premier tour de chauffe pour les Bleus avant l'Euro

Une semaine à peine après le début du rassemblement à Clairefontaine, les Bleus sont déjà sur le pont et Didier Deschamps va pouvoir mesurer en grandeur nature l'état de fraîcheur de ses troupes au bout d'une longue et harassante saison en clubs.

A défaut d'être d'ores et déjà totalement en mode compétition, les Français doivent au moins montrer un autre visage sur le plan de l'état d'esprit.

Mais pour ce premier rendez-vous sur la route du Championnat d’Europe, avant une deuxième rencontre amicale le 9 juin face au Canada à Bordeaux, il espère surtout retrouver des joueurs beaucoup plus impliqués que lors du stage de mars, marqué par deux sorties sans gloire contre l'Allemagne (défaite 2-0) et le Chili (succès 3-2).

"Je ne suis pas magicien. Ce n'est pas avec le temps qu'il nous est imparti qu'on peut modifier quoi que ce soit. On peut parler de préparation sans que ça soit vraiment une préparation", a expliqué le sélectionneur le 29 mai.

Avec cinq absents de poids (les deux joueurs de l'AC Milan Olivier Giroud et Theo Hernandez, arrivés lundi après une tournée en Australie, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, attendus mardi après le sacre du Real en Ligue des champions) et un Kingsley Coman qui se remet d'une blessure au genou, le onze de départ aligné face aux Luxembourgeois n'aura a priori rien à voir avec celui qui sera chargé de débuter l'Euro.

Mais le retour de Kanté a de quoi pimenter le match et on devrait en savoir un peu plus sur le rôle que Deschamps souhaite offrir au champion du monde 2018, dont la dernière apparition en bleu remonte au 3 juin 2022.

Exilé à Al-Ittihad en Arabie saoudite, le joueur de 33 ans, chouchou du public français, a été rappelé en raison de l'incertitude concernant l'état de santé de Tchouaméni, fragilisé par une blessure au pied gauche.

Eu égard à son statut, le discret milieu, l'un des grands artisans du sacre en Russie, sera peut-être amené à être bien plus qu'une doublure de luxe et son expérience pourrait s'avérer très utile en Allemagne.

Pour Mbappé, être sous les feux des projecteurs est devenu une habitude. Une situation encore un peu plus exacerbée par l’officialisation de son arrivée au Real Madrid lundi. Après une deuxième partie de saison très quelconque, consécutive à l'annonce en interne de son départ du PSG en février, le capitaine des Bleus sera peut-être libéré d'un poids avec la fin de ce faux-suspense.

L'ancien Parisien n'a plus marqué en équipe de France depuis le 18 novembre 2023 et un triplé contre Gibraltar à Nice (14-0). Il est temps pour lui de retrouver le chemin des filets et de chasser les doutes à douze jours du match face à l'Autriche.