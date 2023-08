Foot: Randal Kolo Muani, qui souhaite rejoindre le PSG, sèche l'entraînement avec Francfort

"Nous avons connu un Randal différent et nous connaissons son véritable caractère. Ça crépite beaucoup actuellement autour de lui, et il en résulte cette réaction, qui est la mauvaise, ce que nous lui avons clairement expliqué, à lui et à son entourage", a expliqué le directeur sportif de Francfort Markus Krösche.

Il a précisé que l'attaquant ne serait pas aligné contre Sofia.

En ne se présentant pas à l'entraînement, Kolo Muani a donc décidé d'aller au bras de fer avec sa direction.