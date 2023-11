Foot: Rapinoe (OL Reign) bat San Diego et s'offre une dernière danse

Son club de l'OL Reign de Seattle a réussi à dominer sur sa pelouse le San Diego Wave FC (1-0) dimanche soir, pour repousser de six jours la retraite de sa star de 38 ans, qui a disputé l'intégralité du match.

Dimanche en fin d'après-midi, la nuit s'est installée dès 17h00 à San Diego, bien après le début des "tailgate parties" sur les parkings du stade. Coffre ouvert, chaises de camping, glacière et barbecue, ce picnic tout à fait nord-américain rassemble amis et familles à l'arrière de leurs véhicules entourés de gamins qui slaloment balle au pied.

Dans une belle ambiance de fête, colorée et familiale, 32.262 personnes (record d'affluence du championnat) avaient très envie de souhaiter une heureuse retraite dès dimanche soir à Megan Rapinoe, maillot blanc au numéro 15 et cheveux teints en rose.

Mais la double championne du monde (2015 et 2019) et son équipe ont brisé le coeur des supporters rose et bleu, à l'issue d'un match pauvre en occasions dans le Snapdragon stadium à guichets fermés.