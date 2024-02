Foot: "Renard n'a pas été irrespectueux envers le foot féminin", déclare Delphine Cascarino à l'AFP

Réponse: "Je me sens très bien et je suis très contente de retrouver les Bleues et le staff. J'avais des contacts réguliers avec tout le staff et les joueuses, notamment quand j'étais en rééducation à Clairefontaine. Hervé Renard m'a écrit très régulièrement pour prendre de mes nouvelles, c'était positif pour moi et cela m'a fait du bien mentalement d'être soutenue par le sélectionneur. J'ai fait quatre entrées avec l'Olympique lyonnais, je me sens très bien physiquement, je reprends du rythme petit à petit."

Q: Comment s'est passée votre rééducation depuis votre blessure ?

R: "Je dirais que s'est passé assez rapidement. Je pense que quand on accepte la situation, tout devient plus facile et cela a été mon cas. J'avais pour objectif de revenir en 8 mois pour les matches et j'ai atteint cet objectif (...) D'ici un mois, un mois et demi je pense que je serai à mon meilleur. J'aimerais bien être au top du top dès maintenant mais aujourd'hui je vais être au top pendant 30-45 minutes."