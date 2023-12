Foot: revers en justice pour l'UEFA, mais la Super Ligue est encore loin

Partager:

La justice européenne a désavoué jeudi l'UEFA en estimant que ses règles de 2021 visant à empêcher la Super Ligue, dissidente de la Ligue des champions, étaient contraires au droit mais l'émergence d'une compétition parallèle dans le football européen semble encore très hypothétique. Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les règles de la Fifa et de l'UEFA "soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition (...) et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions" sont "illégales".

Mais son arrêt ne valide pas pour autant la légalité de la Super Ligue, cette compétition privée lancée à l'époque par douze grands clubs, qui se heurte par ailleurs à la farouche opposition de nombreux fans du ballon rond. Elle offre toutefois une nouvelle ouverture aux promoteurs d'une sécession, malgré l'adoption par l'UEFA de nouvelles règles en 2022. L'organisation A22, créée après l'échec du premier projet de Super Ligue, a salué "la fin du monopole de l'UEFA" et immédiatement proposé une nouvelle mouture très différente de la première compétition, puisque ne comportant "aucun membre permanent" et assortie d'un système de promotion-relégation et de solidarité financière. Elle a évoqué "une nouvelle compétition européenne ouverte", avec 64 clubs répartis en trois ligues, promettant une diffusion gratuite sur une plateforme de streaming. Elle n'a cependant donné aucune précision ni sur le calendrier, ni sur le niveau d'approbation parmi les clubs européens.

Et pour cause: seuls le Real Madrid et le FC Barcelone ont affiché jeudi leur intention de continuer à défendre le projet. La puissante Association européenne des clubs (ECA) a, elle, renouvelé son soutien à l'UEFA, assurant que le football européen était "plus uni que jamais contre les tentatives de quelques individus" de relancer des projets de tournois dissidents. - "Modèle égoïste et élitiste" -