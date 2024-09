Foot: Ter Stegen opéré d'un genou, absent de longs mois

JOSE JORDAN

Le gardien du FC Barcelone et de l'Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, victime d'une rupture d'un tendon rotulien, a été opéré lundi et sera probablement forfait jusqu'à la fin de la saison, obligeant son club et sa sélection à lui trouver rapidement un remplaçant.

"Marc-Andre ter Stegen a été opéré ce lundi avec succès d'une lésion du tendon rotulien de la jambe droite", a indiqué dans l'après-midi le Barça dans un communiqué, au sujet de son international allemand de 32 ans, qui s'est blessé la veille lors de la victoire (5-1) en Liga sur le terrain de Villarreal.